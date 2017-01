,- y

- Nuevo revés para el Hispagan U.P.Bàsquet Gandia ante Azpeitia (64-76)

En el descanso, los gandienses ganaban por 30-27

Foto: Redacción. El Hispagan Units Pel Bàsquet Gandia no pudo comenzar el año con una alegría a la afición, y el equipo de Víctor Rubio perdió por 64-76 ante el SAMMIC ISB -Azpeitia, en un partido donde en el descanso, los gandienses se encontraban por delante del marcador, 30-27..

Se trata de la derrota número once en la Liga Leb Plata. Los parciales fueron 12-18, 18-9,14-28 y 20-21. El máximo anotador de Gandia fue MIller con 14 puntos y 6 rebotes. La crónica completa del partido con los protagonistas este lunes en Serdeportivos a las 15.30h, en el 1584 A.M.