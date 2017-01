Victoria del Home Gandia Béisbol Club frente a Piratas

Los locales se imponen por 5-18 en Valencia

Foto: Redacción.

Segundo partido consecutivo ganado y esta vez también fuera de casa haciendo un total de dos victorias de tres partidos.

Por el equipo de Gandía, una vez más resaltar la segunda juventud que está atravesando el veterano Pitcher Juan Alonso al que no le tembló el pulso en ninguno de los 8 innings en los que estuvo en lo alto del montículo.

También hay que destacar el buen ataque del equipo de la Safor, aunque se flojeó en defensa, algo poco habitual en este equipo. 14 HITS, 5 ERRORES.

Por último, destacar el debut del dominicano Darling Santana que se estrenó con un HOME RUN en la segunda entrada estando las bases llenas y consiguiendo meter a sus tres compañeros mientras el paseaba por las tres bases hasta llegar al Home.

El equipo Home- Gandía Béisbol Club estaba formado según el orden de bateo por:



Francisco Buchó (10), Yoilier Sori (29), Roberto Castro (30), Michel Esquivel (26), Marvic Consavela (83), Luis Enrique Cisneros (5), Yoel Laurerio (27) - Bateador Designado -, Darling Santana (76) y Oscar Recio (8)



Pitcher: Juan Alonso (9)



Cátcher: Roberto Castro (30)



Coach: Jorge Mendez.

Auxiliar: Yoel Laurerio.

Ampáyer: Jorge Gómez.

Anotadora Patricia Acetón.



También jugó:



