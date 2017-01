El Ginestar – ULB Sports ha cerrado la temporada de ciclocross con una plata en el Nacional de Ciclocross.

Una representación de corredores de la P.C. Beniopa fueron convocados por el seleccionador autonómico para representar a la Comunitat Valenciana en este nacional, como el cadete Marc Cabedo que conseguia la plata en la prueba de relevos celebrada en la primera jornada.

El cauce del Río Turia fue el escenario del Campeonato de España de Ciclocross, y a la cita no faltaron los ciclistas del Ginestar – ULB Sports. El cadete Marc Cabedo y los juveniles Alex Gregorio, Rafa Escrihuela y Miquel López fueron los ciclistas en los que el seleccionador autonómico confió para defender a la Comunidad Valenciana en sus respectivas categorías.

La primera prueba se disputó el viernes por la tarde, y fueron los relevos. En esta carrera, un corredor de cada categoría tiene que recorrer una vuelta al circuito y pasar el testigo; Marc Cabedo fue el elegido para cubrir la plaza cadete y consiguió un completar su vuelta con muy buen tiempo. Esto le permitió al equipo valenciano disputar el oro hasta el final; pero finalmente se alzaron con la plata.

El sábado por la mañana les tocaba a los infantiles, que disputaban la Carrera Promoción de Escuelas. El actual campeón de la Comunidad Valenciana y corredor del Ginestar – ULB Sports, Dani Sánchez, consiguió la 2º posición de la carrera, su compañero de equipo, Miguel Solera, fue el 4º clasificado de la jornada. Ambos fueron los dos mejores valencianos.

Los Masters también representaron al conjunto gandiense en estos nacionales y una vez más volvieron a dejar el listón muy alto. En la categoría master 30B David Estirado finalizó en la 19º posición final. A pesar de sufrir una caída en la zona de arena el ciclista de la PC Beniopa supo reponerse y remontó varias posiciones. En cuanto a la categoría Master 40ª, Salva Fortea volvió a demostrar que todo esfuerzo tiene su recompensa. A pesar de salir en la última zona de parrilla consiguió clasificarse en la 13º posición, siendo el 4º valenciano en cruzar la meta. Fortea pone punto y final a su primera temporada de ciclocross con unos resultados envidiables.

Los juveniles y cadetes cerraban este campeonato el domingo, donde Marc Cabedo sacó su casta para conseguir entrar en el top10 de España. Finalizó en la 10º posición de la General y fue el 1º valenciano en cruzar la meta. Los juveniles sufrieron la cara más amarga del campeonato. Consiguieron cruzar la línea de meta, pero las averías no les permitieron luchar por las plazas de podium. No obstante, hay que destacar la gran temporada de los ciclistas, que han conseguido conquistar la Challenge de la Comunidad Valenciana con la 1º, 2º y 3º posición.

Con estos Campeonatos Nacionales se pone punto y final a la campaña de Ciclocross; ahora toca empezar la temporada de carretera, donde la Peña Ciclista Beniopa tiene un importante proyecto tanto en escuelas como en masters.