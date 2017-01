La UD Oliva y la U.E.Gandia protagonizan el primer derbi comarcal de 2017 este domingo, a las 12h.en el camp del Morer, en el partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta. En el partido de ida, el resultado fue de empate 2-2.

Los gandienses afrontan el partido con la intención de resarcirse de la primera derrota de la temporada sufrida esta semana en Cocentaina tras los errores cometidos durante el partido que no han gustado al técnico Esteban Cana.

En cambio, la UD Oliva se ha reforzado en las últimas semanas para salvar al equipo y no pasar más apuros de la cuenta, y no se lo pondrá nada fácil al conjunto gandiense.

El precio de la entrada será de 5 euros para el público en general, manteniendo el pacto con los clubes de la Safor en los derbis.



La UD Portuarios juega en Cocentaina frente al CD Contestano el domingo, a las 16.30h.

Los de Salva Moratal se encuentran a cinco puntos de la promoción, y viaja con la intención de sumar una victoria a domicilio para seguir coqueteando en los puestos de promoción.

La UE Tavernes recibe al Castellonense este sábado a las 17h en el municipal de la valldigna. Los de Javi Pons no pueden dormirse en los laureles si quieren volver a repetir una promoción, y para ello, deberán de amarrar tres puntos para meterse en la tercear plaza de promoción al encontrarse a tres puntos.