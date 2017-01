No puedo ser. El Hispagan UP Bàsquet Gandia no pudo conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa, y estuvo muy cerca de poder conseguirla.

Los de Víctor Rubio perdieron en la cancha del CB L'Hospitalet por 97-91 en un partido que se decidió en una segunda prórroga.

Los parciales fueron 25-25, 23-23, 11-20 y 20-11, y la prórroga 7-7 y 11-5.

En el UPB Gandia el máximo anotador fue Cheik Skou con 23 puntos.

Además, fue el debut del escolta Dynile Forbes, jugador que anotó 14 puntos.