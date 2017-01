La playa de Gandia acoge este domingo un evento deportivo benéfico a cargo de la empresa Valenfit.

La jornada se desarrollará desde las 11.00 horas y hasta las 13h a la altura del chiringuito 1 de la playa, y consta de actividades físicas al aire libre,y con participación gratuíta para el público en general.

La concejal de deportes en Gandia, Lydia Morant, destaca: “el govern municipal agraïx aquest tipus d'iniciatives i seguirem treballant de la mà d'empreses i col·lectius en esdeveniments com aquest que no només fomenten l'esport sinó que tenen una marcada vessant solidària. A més, ValenFIT ja està estudiant l'oportunitat de realitzar accions similars que aporten recursos a la Fundació Espurna".

Pablo Imízcoz, gerente de Valenfit ha indicado en la presentación del evento: “sempre vaig voler poder desenvolupar activitats esportives a l'aire lliure i on millor que llocs com València o Gandia. A més de portar l'esport a la societat hem volgut aportar el nostre granet de sorra en forma de col·laboració amb projectes solidaris que ajuden els més necessitats. La idea és traslladar aquest esdeveniment a Gandia i assentar altres col·laboracions futures amb la Fundació Espurna".