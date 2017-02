Presentación de la U.D.Beniopa 2016/2017 en los campos Roís de Corella

Los actos se celebran este domingo, a las 11.00h.

Foto: Redacción. Salva Climent, presidente de la U.D. Beniopa, visita este miércoles los estudios de Radio Gandia SER para hablar en Serdeportivos de la presentación de todos los equipos este domingo, en los Campos de Fútbol Roís de Corella. Los actos comenzarán a partir de las 11.00h, y la presentación correrá a cargo de la periodista y compañera de informativos de Radio Gandia SER Puri Naya. Se trata de uno de los clubes históricos de la ciudad, en una entidad que sigue conmemorando los 50 años de historia ya cumplidos. Por tal motivo, la junta directiva ha invitado para la presentación tanto a ex presidentes del club, así como ex jugadores que han defendido la camiseta de la UD Beniopa. La familia de la UD Beniopa está compuesta por un total de seis equipos, con casi un centenar de niños y niñas, en categorías desde prebenjamín hasta juvenil. Escucha la entrevista en HORA14-Deportes y Serdeportivos a las 15.30h en Onda Media, 1584 A.M