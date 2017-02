El Home Gandia Béisbol Club planta cara al Astro Valencia de División de Honor

Victoria sufrida del vigente campeón por ante Gandia por 19-7

Foto: Redacción.

El



Tras un arranque explosivo del equipo gandiense durante los tres primeros innings, todo cabía esperar, ya que al cierre de esa tercera entrada el resultado era favorable al equipo de la Safor por 1 – 5.



Fue a partir del cuarto inning cuando el equipo de Valencia marcó las diferencias, y dejó en entredicho a la mermada (por las bajas) defensa del equipo de Gandía con un parcial de 5 – 1, lo que suponía las tablas en el marcador.



En el quinto inning fue cuando se optó por dar descanso al Pitcher de Corporan de los Santos por su gran esfuerzo y talento derrochado a la hora de lanzar a la sensacional artillería de los de casa.



Era el momento de ir reservándose - la temporada es muy exigente- dado que el equipo de Gandía no tiene tanto “fondo de armario”.



En ese quinto inning, los de la capital sentenciaron el play devolviendo el 4-0 que recibieron en el 2º inning, mientras que en el sexto se despacharon con un contundente 9 – 0 dando un golpe de autoridad.



El resultado total del play fue de 19 – 7 , y según el club, se trata de un magnífico resultado puesto que Gandia, tan solo flaqueó en dos de los siete innings, ya que la diferencia que hay entre ambos equipos es abismal tanto por la categoría en la que juega cada uno en las ligas Nacionales, como a nivel de club y de presupuestos, por lo tanto eran conocedores de que este no es su campeonato, que este campeonato es la preparación para el de 1ª División Nacional.



Fue el mejor partido del Home Gandia Béisbol Club a pesar del resultado, con un ataque soberbio donde se consiguieron 14 Hits igualando a los 14 que consiguió ASTROS, mientras que en defensa se probaron muchas posiciones, de hecho, los tres hombres de base, el Cátcher y el left fielder se estrenaban esta temporada en esas posiciones.



Por último, destacar como no a los dos Pitchers del equipo, Corporan de los Santos y Víctor Consavella, y el magnífico ataque de todo el equipo el cual solo pudo ser contrarrestado a partir de la cuarta entrada, mientras que en defensa solo se le pudo contener a ASTROS hasta el cuarto inning.



Los parciales del play fueron:



ASTROS VALENCIA 1 0 0 5 4 9 -

HOME - GANDIA BEISBOL CLUB 1 4 0 1 0 0 1



El equipo Home- Gandía Béisbol Club estaba formado según el orden de bateo por:



Oriolis Castillo (11), Francisco Buchó (10), Roberto Castro (30), Michel Esquivel (26), Víctor Consavela (23), Darling Santana (76), Brando Santos (29), Yoel Laurerio (27) - Bateador Designado -Yerson Távarez (82) y Corporan de los Santos (18).



Pitcher: Corporan de los Santos (18) y Víctor Concavella (23).



Catcher: Brando Santos (29).



Manager: Jorge Méndez.

