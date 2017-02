El U.E.Gandia suma y sigue

La UD Portuarios recibe al Pego CF en el Fort Llopis

Foto: Redacción. La U.E.Gandia ganó este jueves 2-1 al Calpe, en el partido aplazado correspondiente a la jornada 19 en la Regional Preferente.

Salva Martí adelantaría a los locales con el 1-0 en el minuto 25. Jaume se encargaría de realizar el 2-0, minuto 40. Ya en la segunda parte, el Calpe acortaría dieferencias en el marcador con el definitivo 2-1, con un tanto de Álvaro en el minuto 52.

Tras esta victoria, los de Esteban Cana suman 45 puntos, y se ponen segundos en la tabla, y a cinco puntos del líder, l'Alcúdia.

Ahora, los gandienses ponen todas las miradas en el partidazo del domingo, a las 17h en el Olagüe, contra el Atzaneta, ahora tercero en la tabla.



UD Portuarios - Pego CF

Por otra parte, la UD Portuarios juega este domingo contra el Pego, a las 12h, en el Estadio Fort Llopis del Grau.

Los de Salva Moratal tratarán de resarcirse de la derrota ante el líder esta semana (1-3), con el objetivo de seguir con opciones matemáticas de poder seguir estando arriba.

UE Tavernes - Benigànim

Además, la UE Tavernes juega este sábado a las 17h en el municipal de la Valldigna ante el Benigànim. El equipo de Javi Pons ya no puede dormirse más si de verdad quiere repetir una promoción. Todo lo que no sea ganar, será dar un paso atrás por el objetivo.

Canals- UD Oliva

Por último, la UD Oliva visita el Quatre Camins de Canals, este sábado, a las 17h . Se trata de una nueva final para el conjunto de Diego Miñana, sabiendo que es una salida complicada, como todas, aunque conscientes que el equipo debe como mínimo puntuar para no sufrir por la permanencia.