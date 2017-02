E C.A. Safor Delikia Sport participaba en el Campeonato de España de Clubes de Cross con un total de 4 conjuntos este domingo, enfrentándose a los mejores clubes del panorama nacional en la modalidad de campo a traves.

El equipo absoluto femenino disputada la prueba reina, cubriendo una distancia de 7.290 metros, las chicas lograban el 14º lugar de un total de 33º equipos, donde el Bilbao Atletismo se imponia a nivel de conjunto con nombres las olimpicas Trijas Gebre que se imponia a nivel individual, Azucena Diaz o Iris Fuentes-Pila.

La mejor clasificada del equipo femenino era la atleta de Algemesi Jessica Mas, en 20º posición, seguida de Carla De Tena (56º), Pilar Rubio (76º) y Neus Mas que completaba el cuarteto tras dar a luz hace algo mas de un mes (99º). Completaba el equipo la veterana Amparo Villar sufria unas molestias en la planta del pie y tuvo que retirarse.Buena actuación del equipo femenino un año mas, ante rivales de altísimo nivel.

El equipo absoluto masculino disputaba la prueba del cross corto sobre una distancia de 3990 metros logrando la posición 26º de un total de 53 equipos clasificados. Lograba la victoria el Playas de Castellón, con nombres olimpicos como Diego Ruiz o atletas de talla internacional como Victor Ruiz o Jaouad Chemlal. Se imponía Zakariae Mazuzi al olimpico Illias Fifa en una competición con nombres de alto nivel.

El triatleta Jesus Gomar volvía a ser el mejor del equipo, logrando una magnifica 12º posición, estando en cabeza de carrera hasta la última vez, donde lógicamente los especialistas de pista lograron una pequeña ventaja. Aun así fantástico el rendimiento de Jesús, que demuestra estar en un excelente estado de forma en pruebas en la que no es especialista.

El campeon del circuit Safor-Valldigna, Salva Gomar entraba en 123º posición, seguido del mediofondista Javier Colomer (165º), y el triatleta Carlos Ferrando (204º). Completaban el equipo los dos atletas veteranos, habituales corredores del mundo de las carreras populares, Fernando Escriva(218º) y Manolo Martin (255º).

El equipo Junior masculino lograba la 38º posición, en una competición ganada por el Playas de Castellón. El equipo estuvo formado por Javier Polo (163º), Marc Domenech (165º), Abdelhafid Said (176º) y Andres Mauricio Gutierrez (203º).



Cerraba la participación del Club, las jovencisimas cadetes, que lograban entrar en posición 51º, y que el hecho de estar en todo un nacional les servirá de experiencia para el futuro. El equipo estuvo formado por Paula Martin (207º), Nuria Hernandez (208º), Paula Casanova (230º) y Jordina Gascon (251º). Andrea Escrihuela no pudo acabar la prueba por problemas fisicos.

Con esta competición quedan inaugurados los Campeonatos de España, que seguirán con los Nacionales Junior, Juvenil y Cadete los próximos fines de semana.