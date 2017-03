UD Portuarios y la U.E.Gandia miden sus fuerzas en el Fort Llopis

La UE Tavernes y la UD Oliva protagonizan el derbi comarcal

Foto: Redacción. El Fort Llopis del Grau acoge este domingo, a las 12.00 horas, un nuevo derbi local, siendo un partido atractivo el que se ha convertido ya este partidazo para los aficionados entre la UD Portuarios y la U.E.Gandia.

El Portuarios de Salva Moratal llega al duelo con la intención de resarcirse de la derrota sufrida en Atzaneta. Los del Grau se encuentran a once puntos de la promoción, y mientras las matemáticas digan lo contrario, afrontan el tramo final de temporada con la ilusión de sumar puntos para poder estar en lo más alto. Otro debate es la realidad, y cómo se ha puesto la liga con los equipos de arriba.

En cambio, el UE Gandia es tercero en la tabla con 49 puntos. Los de Esteban Cana fuera de casa han conseguido hasta la jornada un balance de siete victorias, cuatro empates y una derrota. Cana recupera al delantero Adolfo tras la sanción. Son bajas por lesión Pablo Castaños, Fede Ponce y Raúl Muñoz, todos por lesión.

Para este domingo se espera una buena entrada, y según el acuerdo establecido por los equipos de la Safor en los cuatro derbis, se mantiene el precio de la entrada con un coste de 5 euros para el público en general.



UD Tavernes – UD Oliva



El municipal de la valldigna será el escenario del derbi comarcal entre la U.E.Tavernes y la UD Oliva.

Los valleros llegan al derbi con muy buenas sensaciones tras la victoria en Cocentaina, y con todos los efectivos a disposición del técnico Javi Pons, tras dos duros meses de bajas por lesiones de hombres importantes. Para este partido Pomer es baja por sanción, el resto todos están bien.



Los valleros se han puesto a once puntos de la promoción, es decir, ahora están muy lejos del objetivo, pero no hay nada imposible, y tratarán de ir sumando partido a partido con todas las opciones matemáticas en juego de estar en lo más alto.

La UD Oliva es colista del grupo, y se encuentra a dos puntos de la salvación. Otras noticias de DEPORTES ]