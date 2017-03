El Club Atletisme Safor Delikia presentaba este lunes en la Casa de la Marquesa la X Cursa de la Dona de Gandia, prueba que se celebrará el próximo domingo 2 de abril, y en la que cabe recordar que ya están en marcha las inscripciones desde hace un mes.

La organización cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de varias asociaciones y clubes de la ciudad como el Club Hockey Gandia, Coordinadora de Ampas, la Junta de Districte de Benipeixcar y la Associació de Veïns de Benipeixcar.



La carrera presenta un circuito urbano de 5,9 km que discurrirá por las principales vías de la ciudad. La salida tendrá lugar a las 11 horas desde la avenida de Les Esclaves. La prueba estará controlada por Crono4Sports con el sistema de chip desechable. Tras la llegada a meta se celebrará un festival de aeróbic (de 12 h a 13 horas) y al finalizar se procederá a la entrega de premios.

Las interesadas pueden apuntarse de dos modos; de forma telemática en la página web oficial de la carrera (www.cursadeladonagandia.com) o en puntos físicos, establecimientos situados en Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Dénia, Xàbia, Ondara, Sueca, Xàtiva, Alcoi y Ontinyent. El plazo acabará el sábado, 25 de marzo.



Las corredoras pueden inscribirse de forma individual o por equipos. En el primer caso se establecen cuatro categorías: “absoluta” (nacidas entre el 18.04.1966 y el 16.04.2001), “mayor de 50 años” (nacidas antes del 17.04.1966), “menor de 15 años” (nacidas a partir del 17.04.2001) y “local”.



En modalidad por equipos las categorías son las siguentes: “dos hermanas”, “tres hermanas”, “madre e hija”, “madre y dos hijas”, “abuela, madre y nieta”, “suegra y nuera”, “dos cuñadas” y “tía y sobrina”.



Respecto a los premios, se convocan los siguientes: a las tres primeras de cada categoría individual; a la primera de cada categoría por equipos; a las tres asociaciones o clubes con más participantes llegadas a meta; a los tres colegios con más participantes, y a la asociación o club más distante de Gandia y con más participantes llegadas a meta, siempre que tenga un mínimo de cinco integrantes. Como novedad, este año también se entregará un premio a los tres colegios con la mejor animación, invitando también de este modo a todos los niños y papás a participar en el evento.



Pulseras solidarias: #JoDicProu



Como cada año, la Cursa de la Dona Delikia de Gandia destina 1 euro donado por cada corredora en el momento de su inscripción a una causa solidaria. En esta ocasión la recaudación ayudará a financiar la creación de un piso tutelado en Gandia para mujeres víctimas de la violencia machista, que tienen previsto impulsar el Ayuntamiento de Gandia y la Generalitat, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.



Como novedad, el club abre en este 2017 otra vía para canalizar la solidaridad, con independencia de que se participe o no en la carrera. Será a través de la venta de unas pulseras de tela con la leyenda “JoDicProu”, (“Yo digo basta”) en sintonía con la actitud que todos, hombres y mujeres, debemos adoptar ante el maltrato. Estas pulseras se podrán adquirir por 2 euros y lo recaudado irá también destinado íntegramente a la misma causa.



Las inscripciones ahora tienen un coste de 8 euros hasta el 20 de marzo, y una tarifa de 10 euros del 21 al 25 de marzo.



Con motivo del décimo aniversario, la organización ha dispuesto la inscripción gratuita para aquellas corredoras que hayan participado en las nueve ediciones anteriores.



‘La Cursa als Coles’



Otra de las novedades como les viene contando Radio Gandia es, y con el objetivo de divulgar el espíritu de la carrera, el club la está presentando en varios colegios, dentro del proyecto ‘La Cursa als Coles’. Y para recompensar este esfuerzo la organización convoca dos premios más; un trofeo al centro educativo que más corredoras haya aportado a la carrera, y otro al colegio que anime de la forma más original al paso de la misma.



Por otra parte, la X Cursa de la Dona Delikia de Gandia ya cuenta con un cartel anunciador, obra del diseñador gandiense Pako Martínez, de MaldeCap Estudio Creativo, autor también del grafismo y de las pulseras. La obra quiere transmitir la alegría y la pasión con la que se vive esta carrera. Sobre un fondo verde y amarillo en tonos pastel, tiene como motivos principales a una corredora girándose y buscando una mirada cómplice, y un corazón adornado con flores y una trompeta junto al lema “10 anys al teu cor”.



INSCRIPCIONES



Los puntos de inscripción físicos son los siguientes: Sueca (Carpio Esport, c/ Sequial, 2); Tavernes de la Valldigna (en César Esports, c/ Major, 8; y en Olympic Esports, c/ Metge Grau, 26); Oliva (Medes Sport, c/ Joanot Martorell, 17; y en Caché, paseo Lluís Vives, 19); Dénia (Twinner Esports Colau, c/ Lepanto, 2); Ondara (Esports Colau, pza. País Valencià, 8); Xàbia (Intersport Xàbia, avda. del Trenc d’Alba, 1); Xàtiva (Setabis Sport, c/ Cerdán de Tallada, 13); Ontinyent (KM 42 Ontinyent, avda. de Ramón y Cajal, 7 bajo); y en Alcoi (Gimnasio Onsen Alcoy, CC Alzamora, c/ Alzamora, 44).



En Gandia los establecimientos para inscribirse son: Atmósfera Sport Plaza (c/ Sant Rafael, 13); Mateco (c/ Delicada de Gandia, 8); Farmacia Bel·lan (c/ Sant Vicent Ferrer, 62); Farmacia Peña (avda. d’Alacant, 23); Farmacia del Paseo 24 Horas (Germanies, 15); KM 42 Gandia (avda. República Argentina, 41- bajo); y en Volantins, en la calle Alexandre VI, número 4.