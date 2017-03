Los equipos de remo de la Safor participan este domingo en la VII Regata de La Liga SUMA de banco fijo del Mediterráneao en Benidorm.

En la categoría veterano femenino, el segundo puesto obtenido por la embarcación de Oliva en la última regata de Gandia, les ha valido para situarse en primera posición, empatadas a puntos con el equipo de Benidorm. Habrá que ver si este domingo, el equipo anfitrión vuelve a liderar la categoría en solitario u Oliva es la que consigue desmarcarse.

Campello ocupa la tercera plaza ocho puntos por debajo de las dos primeras. La situación en la categoría veterano masculino es idéntica a la de las chicas. En este caso, Torrevieja y Gandía ocupan el primer puesto empatados a 60 puntos mientras que el ganador de las dos últimas regatas, el equipo de Rem Denia, está a cuatro puntos de alcanzarlos. Los resultados del domingo, podrían suponer cambios importantes en la clasificación final.



Por lo que respecta a la categoría juvenil masculino, el llaüt puede suponer movimientos destacados en la clasificación final. En este momento, Campello lidera la clasificación pero la victoria que obtuvo Regatas de Alicante en Gandia es una muestra de que estos últimos no se conformarán con la plata en las próximas regatas. Su victoria en tres de las cuatro regatas en las que han participado es el mejor ejemplo de porqué Campello también es líder en la categoría absoluto femenino. En Gandía ya dejaron constancia de que sacarlas del primer puesto no va a ser fácil. Sin embargo, Alicante y Santa Pola segundo y tercera en la clasificación, se esforzarán este domingo para romper los pronósticos. En el caso de los absolutos masculinos, parece que la llegada del llaüt también va a significar una remodelación en las clasificaciones. Alicante sigue primero con bastante ventaja respecto al resto pero habrá que ver si el resto de equipos está dispuesto a permitirle mantener esa ventaja. A las 9.00 horas está previsto que comience la regata con la participación de la categoría veterano femenino.

La competición de Benidorm es una de las dos únicas regatas disputadas en la modalidad de llaüt, que se celebran en mar abierto. Aunque las previsiones meteorológicas no son del todo negativas, los equipos deberán tener en cuenta las condiciones del mar para que sus estrategias durante la regata no se vean afectadas.

Como viene siendo habitual, la clasificación de la prueba será por tiempos por lo que los equipos tendrán como objetivo conseguir los mejores cronos de sus respectivas categorías. Aunque todavía no hay nada decidido, las regatas anteriores son el mejor ejemplo de la situación de los equipos de cara a esta última prueba.