Nueva final para Hispagan U.P.Bàsquet Gandia en Albacete

El equipo de Rubio estará acompañado por aficionados con el autobús que ha organiado el club

Foto: Redacción. El Hispagan Units Pel Bàsquet Gandia afronta una nueva final este domingo en Albacete, a las 12.15h. Restan siete partidos para la conclusión del campeonato en la Leb Plata, y en juego está la permanencia para los de Víctor Rubio.

El club no esconce la preocupación que existe tras la derrota ante Basket Navarra, que ha dejado al equipo en puestos de descenso, y a dos victorias de la salvación.

El presidente Alvaró Peiró ha indicado en Radio Gandia SER : " sería una irresponsabilidad por nuestra parte no pensar que estamos preocupados. Lógicamente estamos preocupados por la situación del equipo tras la derrota ante Navarra. Nuestro objetivo esta temporada era la salvación. Pero tenemos la esperanza que lo que vamos a conseguir, porque tenemos mejor equipo que lo que refleja la clasificación".

Por tal motivo, y para que el equipo no se encuentre solo en Albacete, el club ha organizado un viaje para los aficionados, con un autobús completo desde el lunes, además de los muchos aficionados que tienen previsto desplazarse en vehículos propios.

Cabe recordar que el Albacete Basket es un rival directo para Hispagan. En el partido de ida, los gandienses ganaron por 95-88. Los de Alfredo Gálvez están en el descenso, y el balance en la tabla es de cinco victorias y dieciocho derrotas.