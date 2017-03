El Club Voleibol Gandia se clasifica para la fase final de la liga

Las locales consiguen una importante victoria ante el CV Sedaví

Foto: Redacción. El Club Voleibol Gandia se ha clasificado por segundo año consecutivo para la fase final de la liga, tras un buen partido ante el C.V. Sedaví.

El partido no fue fácil, puesto que Sedaví apretó durante todo el encuentro y puso las cosas difíciles, pero desde el principio, el Gandia entró en el partido fuerte y con cabeza, con lo que consiguió un dominio del encuentro a partir de los 10 primeros puntos de cada set, el sex ludics Gandia tomó esta ventaja que ya no soltó hasta el final de cada set.

El Sex ludics sabía que una victoria le daba la clasificación matemática para la fase de ascenso, a falta de una jornada para acabar la fase regular de la liga. Con esto, el equipo gandiense consigue uno de los objetivos marcados a principio de temporada, que era clasificarse para la fase de final de la primera división autonómica.

El resto de equipos clasificados son l´illa grau de Castellón, el CV Playas de Benidorm, y el cuarto equipo para la fase será el Alicante 2000. Esta fase se celebrará los días 8 y 9 de abril, en un sitio todavía por determinar.

Otro equipo que también está jugando por la clasificación a la fase final es el equipo infantil femenino Kalise C.V. Gandia, que logró una importante victoria en el primer encuentro de los cuartos de final contra el equipo de Playas Benidorm, por 3 sets a 0.

Los dos primeros sets fueron muy igualados, llegando a finales apretados y donde las jugadoras del Gandia se mostraron más seguras y regulares. En el tercer set partiendo de un gran saque, se consiguió tener el juego dominado, y finalmente la victoria.

Todo queda para el partido de vuelta el sábado 25 de marzo en Benidorm, donde esperamos que se mantenga el buen nivel de las jugadoras y conseguir por primera vez en la historia del club la clasificación a la fase final entre los 4 mejores equipos de la Comunidad Valenciana en categoría Infantil.

Dar la enhorabuena por el trabajo a las jugadoras perfectamente dirigidas por las entrenadoras Sandra Martínez y Marisa Sapena. Victoria del equipo juvenil Carns el Corral de primera división autonómica en su visita a San Juan por 2 sets a 3.

Nuevamente el equipo se desplazó con 7 jugadoras, debido a las bajas por lesión, lo que no restó competitividad dando un plus de actitud.

El partido que fue muy disputado en todos los sets, empezó con ventaja de 0-2, el equipo local reaccionó con cambios tácticos de jugadoras, logrando empatar el partido y dejando todo para el quinto set, en el cual las chicas de Gandia se mostraron más eficaces en saque y ataque, logrando la victoria. Con este resultado el equipo se sitúa en mitad de tabla.

El próximo partido el domingo a las 12 horas en el pabellón del raval, donde jugadoras y entrenador se despedirá de la afición. Por otra parte, buen partido de nuestras juveniles de 2º autonómica que a pesar de su derrota por 3-1 ante el CV Valencia, uno de los líderes en su campo han afrontado el partido con mucha actitud y muchas ganas. Poco a poco se va notando la mejoría de nuestras juveniles. Otras noticias de DEPORTES ]