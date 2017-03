Hispagan U.P.B. Gandia - Cambados, primera final por la salvación

Los de Rubio no pueden sufrir más tropiezos al quedar seis partidos para mantenerse en Leb Plata

Foto: Redacción. El Hispagan Units Pel Bàsquet Gandia afronta hoy viernes una nueva final de las seis que le restan al conjunto de Víctor Rubio para mantenerse en la Liga Leb Plata. Nadie esperaba una derrota en Albacete, y la situación se ha complicado para Gandia, al encontrarse a dos victorias de la salvación. En realidad són a tres, puesto que Hispagan tiene perdido el basket average con CB l'Hospitalet, y por tanto, deben ser cuatro victorias, al restar seis partidos. Y todo ello, siempre y cuando L'Hospitalet no consiga más de dos victorias. Situación difícil, pero no imposible. Hoy toca ganar por lo civil o lo criminar ante el conjunto gallego de Cambados, que llega a Gandia como tercer clasificado.El club ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón, y así apoyar al equipo en una jornada sin actos oficiales en las fallas de Gandia.