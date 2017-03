El atleta del C.C. El Garbí, Luis Salort, medalla de bronce en la final de los 60 metros vallas en el último Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta celebrado en Salamanca el pasado mes de febrero, ha sido recibido este lunes porla alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y la concejal de deportes, Lidia Morant, como reconocimiento por los títulos y éxitos que está consiguiendo el atlela local.

Cabe recordar que Luis Salort lograba por primera vez para el club una medalla en un absoluto, y en febrero volvió a sorprender a todos, obteniendo una tercera posición, parando el crono en unos excelentes 7,98 que son su segunda menor marca de siempre.





Diana Morant destaca: "Els seus resultats són destacables, té el rècord d'Espanya en la seua categoria i ha estat bronze en categoria absoluta. Toni Puig seu entrenador ens ha comentat que escriurà moltes pàgines destacades per a la ciutat" i afegia que "és un orgull tindre joves de la ciutat, que entrenen en els nostres clubs i que porten en nom de Gandia al voltant del món associat a l'esport i la vida saludable".



Por su parte, Lluís Salort mostraba su satisfacción por este reconocimiento: "Per, a mi és un honor i vull destacar la importància que per als atletes joves té la nova beca que ha posat en marxa el consistori perquè és un gest que ens ajuda".