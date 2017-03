La U.E.Gandia recibe a la U.D. Castellonense el domingo, a las 17.00 horas en el Estadio Guillermo Olagüe.

Nueva final para el conjunto de Esteban Cana que sigue peleando por hacerse con un puesto para disputar la promoción de ascenso a Tercera División.

Todo lo que no sea ganar, o como mínimo puntuar, será un paso atrás para el conjunto local, actualmente empatado con 53 puntos con el tercer clasificado, el Benigànim al estar todo muy igualado con sus reivales perseguidores.

En el Castellonense destaca el técnico Abel Buades, quien se incorporaba a mitad de temporada, y donde son muchos los que le recuerdan en su etapa como futbolista en Gandia en 2 ª división B, así como en su paso como jugador profesional en 1ª División con el Nastic de Tarragona.

El Castellonense se encuentra a diez puntos de la promoción, y pese a que pueda estar lejos, dará mucha guerra hasta final de temporada.



Por su parte, la UD Portuarios juega el sábado ante el Xàbea en el Fort Llopis, a las 18.00 horas.

Los de Salva Moratal afrontan la recta final del campeonato con la misión de acabar lo más alto posible en la tabla, al no tener opciones de llegar a la promoción.

El Xàbea ha tomado alas a raíz de la victoria esta semana ante el UE Gandia, y al encontrarse con opciones matemáticas en entrar en la promoción de ascenso.



Por su parte, la UE Tavernes visita al At.Alginet el sábado, a las 18.15h. El conjunto de Javi Pons tratará de acabar el campeonato en una buena posición en la liga, conscientes que se les ha escapado el objetivo marcado al principio de temporada.



Por úlltimo, la UD Oliva, colista del grupo, sigue peleando por mantenerse en la categoría. Esta semana, el rival es el Contestano, y el partido se disputa el domingo a las 17h.

Los de Miki Morell se encuentra a cuatro puntos de la salvación, y todo lo que no sea ganar, será un paso atrás al exisitir menos margen de error.