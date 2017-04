La U.E. Gandia no pudo pasar del empate 0-0 ante el CD Castellonense en el Guillermo Olagüe. Un punto para el equipo de Esteban Cana que le permite coquetear con la promoción, y no descolgarse del tercer clasificado.

Tras los resultados de la jornada, la liga sigue liderada por l'Alcúdia con 59 puntos, Atzaneta segundo con 58, y tercero Benigànim con 56. Cuarto es el UE Gandia con 54 puntos.

En la próxima jornada, los gandienses juegan en Canals.

La crónica completa del partido con los protagonistas este lunes en Serdeportivos, a las 15.30h en el 1584 A.M.



La UD Portuarios ganó 1-0 al Xàbea con gol de José Martí en el minuto 90, y certifica la permanencia en la categoría al sumar los 41 puntos.

En la próxima jornada, el Portuarios juega en el campo del Castellonense.



La UE Tavernes ganó 1-3 en su visita al Atlético Alginet. Los goles valleros fueron obra de Víctor por partida doble y Vicent. El Tavernes suma 48 puntos, y en la próxima jornada recibe al Pego.

Por último, la UD Oliva ganó 5-2 al Contestano en el Moer, en una importante victoria por la permanencia. Los olivenses suman 20 puntos, y se encuentran a uno de la salvación. El próximo partido del equipo de Miki Morel será en Llosa.