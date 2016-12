La Junta de Personal del hospital de Gandia se plantea movilizaciones por los recortes del Centro de Salud de Corea

Preparan protestas después de Navidad por los recortes que dicen se han hecho con criterios puramente economicistas

Centro de Salud de Corea. Foto: Redacción. “El recorte del servicio de atención continuada en el Centro de Salud de Corea es una decisión exclusivamente del gerente del hospital Francesc de Borja”. Es la denuncia que hace el sindicato CCOO del departamento de Salud de la Ribera y la Safor, que días atrás ya criticaba los problemas de presión asistencial que sufre el personal que cubre las guardias de atención continuada en este centro sanitario. La Junta de Personal, reunida el lunes 19 de diciembre, ha decidido convocar protestas tras las fiestas navideñas. Cabe recordar que desde el pasado mes de octubre, el servicio de atención continuada en el Centro de Salud de Corea está siendo prestado por dos médicos frente a los tres iniciales y un enfermero frente a los dos existentes inicialmente, desde las 22.00 h de la noche hasta las 8.00 h de la mañana siguiente.

El delegado sindical de CCOO en Atención Primaria, Pep Puchol, asegura que el gerente del hospital ha aplicado una redistribución de los profesionales que realizan las guardias en Corea siguiendo un criterio puramente economicista. Y es que, según explica el líder sindical, no se recorta en contratos de trabajo sino en número de personas que realizan guardias, todo ello con el fin de ahorrar en gastos, lo que acaba repercutiendo en la atención sanitaria. Según adelantaba Pep Puchol, los sindicatos con representación en el departamento de salud de Ribera-Safor tienen previsto realizar algún tipo de movilización para protestar por estos recortes una vez finalicen las fiestas navideñas. La respuesta de la gerencia del hospital Mientras, desde la gerencia del hospital Francesc de Borja insisten, como han hecho en otras ocasiones, en que, en realidad, se ha vuelto a la situación que existía anteriormente al traslado del hospital Francesc de Borja, ya que hasta abril de 2015 había dos médicos y un enfermero en el servicio de atención continuada. Alegan desde la gerencia del hospital que durante el periodo de traslado al nuevo centro hospitalario se reforzó el Centro de Salud de Corea por considerar que esta situación causaría un aumento de las atenciones en este centro. Sin embargo, el gerente del hospital, Joaquín Miñana, asegura que tras la apertura del nuevo hospital y tras la valoración de un año de actividad, “se ha podido comprobar que aquella suposición no se ha dado, y la demanda asistencial no justifica la presencia de más profesionales sanitarios”. No obstante, añade que se ha mantenido el refuerzo de un médico y un enfermero en horario de tarde en días laborales y todo el día en fines de semana y festivos, por lo que la disminución del personal solo es efectiva en las noches de lunes a jueves.





