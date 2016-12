Los municipios del sur de la Safor por los que pasa la N-332 no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y seguirán planteando batalla para lograr que, de una vez por todas, se saque del interior de sus cascos urbanos esta carretera. Si poner las cifras de accidentes sobre la mesa, incluso con víctimas mortales, no ha sido suficiente hasta ahora para el Ministerio de Fomento para darse cuenta de la imperiosa necesidad de plantear una vía alternativa a la Nacional. Bellreguard, Alqueria y Palmera lo van a intentar de nuevo con la rotundidad que proporciona disponer de un estudio científico que avala sus demandas. Y es que estos tres municipios daban cuenta del informe emitido por los científicos del Campus de Gandia Jesús Alba, Romina del Rey y Laura Bertó, que concluye que en la zona de paso de la N-332 se supera entre 10 y 16 veces el nivel de ruido permitido por la ley para el interior de poblaciones. El estudio señala que se han registrado caudales de circulación muy elevados, tanto en horario diurno como nocturno, con máximos de 128 vehículos cada 5 minutos, lo que se traduce en un tráfico de 1.536 vehículos por hora. Los niveles sonoros llegan a ser de hasta 15 decibelios superior a lo permitido. Por otra parte, el volumen de la población afectada directamente por vivienda o trabajo en la zona de exposición acústica de la N -332 es, según el estudio, de 800 personas, es decir, el 9% de población de l’Alqueria de la Comtessa, el 27% de Palmera y el 7% de Bellreguard.

Con la rotundidad argumental que proporcionan estas cifras, los alcaldes de Alqueria, Salvador Femenía, de Bellreguard, Joan Marco y de Palmera, Àlvar Catalá, han solicitado una reunión con responsables del Ministerio para que se aborde el problema de la N-332 de una vez por todas. Considera la primera autoridad de l'Alqueria, también en nombre de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que es necesario que se adelanten ya aquellas infraestructuras necesarias para contar con los accesos a la AP-7 una vez se liberalice la autopista, algo que se prevé para el 2019, de modo que todo esté a punto para ese momento, y la cuestión de la alternativa a la N-332 no se demore por más tiempo.