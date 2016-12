Nuevo rifirrafe entre el grupo municipal del PP de Gandia y el gobierno de la ciudad, en este caso a cuenta de la normativa de la ocupación hostelera de la vía pública.

El grupo popular asegura que el departamento de Políticas Económicas que dirige la nacionalista Alícia Izquierdo, ha remitido una misiva a los bares y restaurantes del Prado indicándoles que no pueden montar más mesas para atender a los comensales en Navidad. Los populares también lamentan que el gobierno no convoque, desde hace 10 meses, el Grupo de Trabajo para la elaboración de la nueva Ordenanza Hostelera de Ocupación en Vía Pública.

El portavoz adjunto del grupo popular, Vicent Gregori, asegura que el gobierno ha vuelto a atacar al sector en plena campaña navideña y afirma que “debería tener más consideración por quien crea economía y empleo”. La edil de Políticas Económicas, Alícia Izquierdo, ha contestado a estas acusaciones y asegura que son “absurdas”. Según la edil, “hasta hace poco no había decretos de autorización de ocupación de vía pública que garantizaran los derechos de estos establecimientos para hacer un uso comercial de la plaça del Prado”. Por ello, afirma que no se trata de una restricción sino de “un progreso en su situación”.

Izquierdo considera lamentable que el PP haya manipulado un documento para hacer creer que se trataba de una circular en la que se señalaba que el gobierno recortaba hasta el 50% el uso de mobiliario urbano en la vía pública. La edil nacionalista asegura estar “sorprendida y avergonzada de una oposición que miente”. Lo que sí contempla la ordenanza es que el mobiliario urbano se instale a 1,80 metros de distancia de la pared de los locales hosteleros.