Los alcaldes de Gandia, Diana Morant, de Oliva, David González, y de Dénia, Vicent Grimalt, y empresarios de la comarca, exigían el jueves 22 de diciembre, en un encuentro con la consellera de Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, que el tren de la costa se inicie por Gandia y no por Benidorm. La propia consellera defendió en este encuentro que tenía lugar en Dénia, que el tren es una infraestructura “fundamental” y “prioritaria” y añadió que se ha trasladado al Ministerio de Fomento que la conexión ferroviaria se inicie por el tramo Gandia-Oliva-Dénia al considerar que era el tramo “más aislado”.

Respecto al estudio informativo del Ministerio de Fomento que se hizo público este verano y en el que se recogía que este tren no era rentable, la conselleria señaló que sí lo era y que no sólo se deben medir los datos económicos sino también criterios sociales y medioambientales. Al acto acudieron también Ramón Soler, vicepresidente de FAES y presidente del Círculo de Economía de la Safor y Sonja Dietz, presidenta del Cercle Empresaria de la Marina Alta. Precisamente este aspecto es el que ha destacado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el de la suma de los empresarios a las reivindicaciones de los políticos. Además, Diana Morant ha señalado que en el informe presentado por la Generalitat al Ministerio, se destacan 4 infraestructuras prioritarias en el Pacto Territorial. Una de esas infraestructuras es el tren de la Costa.