Juanjo Pérez, hasta ahora presidente del Centre Històric Comercial, ha renunciado a su cargo por motivos profesionales y personales. Pérez, que ha presidido la asociación comercial más importante de la ciudad desde 2011 hasta finales de 2016, ha indicado a Radio Gandia SER que no quiere “perpetuarse en el cargo para dar paso a las nuevas generaciones” en la entidad de comerciantes.

Juanjo Pérez fue hace más de 20 años, el primer presidente de la entonces Cooperativa Comercial del Centre Històric de Gandia. Asegura que como en todos los balances hay cosas que se han hecho bien y otras que no. No obstante, afirma, la labor de todos los comerciantes ha permitido a la entidad mantenerse y crecer en todo este tiempo.