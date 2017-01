El Ayuntamiento de Gandia reunía en la tarde de ayer a la Mesa de Turismo, órgano donde está representado todo el sector turístico de la ciudad, en donde se abordaba la puesta en marcha de dos proyectos de festivales musicales y conciertos a celebrar en Gandia, propuestos por la iniciativa privada.

Según les puede avanzar Radio Gandia SER, el consistorio gandiense ha recibido en los últimos meses, varias propuestas que ayer eran sometidas al consenso de la Mesa de Turismo de Gandia. Una de las propuestas es un festival de música rock que se celebraría en Gandia los días 20, 21 y 22 de julio en el Polígono Benieto de nuestra ciudad. Este festival, según fuentes municipales, tendría un presupuesto de 300.000 euros a cargo de la empresa. De momento la propuesta no ha sido aprobada aunque seguirá estudiándose.

La segunda propuesta de la iniciativa privada que sí recibió la aprobación de la mesa de turismo y que verá la luz en la primera quincena de agosto, es un ciclo de seis conciertos a cargo de varios artistas y grupos musicales, que tendrían como escenario el Puerto de Gandia. El cartel de las actuaciones aún no ha quedado definido, y se negociará con la autoridad portuaria los pormenores de la celebración de este evento.

Desde el Gobierno de la ciudad consideran que ambas propuestas cumplen dos premisas esenciales: entran dentro de la legalidad, y no suponen ningún coste al ayuntamiento de la ciudad, más allá de los servicios sanitarios y de seguridad, que sí serían asumidos por el consistorio.