El Sindic de Greuges de la Comunitat echa en cara al Ayuntamiento de Gandia que no proporcione datos sobre una información reclamada al consistorio por la Asociación de vecinos por la Convivencia de la Playa. La entidad vecinal alberga sospechas por que varios locales de ocio de la playa, muchos de ellos de la zona de la Plaça del Castell, no tienen licencia para tener terrazas. Ante estas dudas, la asociación viene solicitando desde el pasado verano al Ayuntamiento acceso a esta información. Tal como asegura Paco Pajares, presidente de la entidad vecinal, ante la falta de respuesta, la petición se realizó por otras vías, primero a través de Defensor del Ciutadà, y en dos ocasiones más se dirigieron peticiones directas al Síndic de Greuges, de momento sin ningún resultado. Este último organismo ha mandado una comunicación a la asociación vecinal informándoles de que el ayuntamiento “persiste en su actitud de no la enviar la información” solicitada.