El gobierno municipal de Gandia asumirá la limpieza de la playa de l’Auir tras el temporal del mes de diciembre, como ya hizo con la playa Nord. Sin embargo, de momento no limpiará las playas dels Marenys de Rafalcaid y Venecia porque la acumulación de cañas es tal que el consistorio no puede asumir el gasto que comporta la retirada de las mismas y el acondicionamiento de ambas playas. Así lo ha confirmado el concejal de Servicios Básicos, Miguel Ángel Picornell, quien no ha dejado pasar la ocasión para criticar la falta de ayuda e implicación de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer y de la Demarcación de Costas, ambos organismos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. El concejal socialista ha señalado que la Generalitat ha sido la única administración que ha mostrado su compromiso de aportar ayudas económicas para sufragar los gastos derivados del temporal, pese a que el mantenimiento de las cuencas y desembocaduras de los ríos es de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer y la de las playas es competencia de Demarcación de Costas. Picornell confía en que a mediados del mes de febrero, la Generalitat concedas las ayudas derivadas del temporal, lo que permitiría al consistorio poner a punto las playas de Marenys de Rafalcaid y Venecia coincidiendo con la apertura de las playas en fallas.