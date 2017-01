Primera denuncia contra la empresa de recogida de animales de Gandia

El PP asegura que una mujer ha denunciado a la empresa porque fue para adoptar a una perra recogida en la ciudad pero se lo impidieron

Andrés Puig, concejal PP de Gandia. Foto: Redacción. El grupo municipal del PP en Gandia asegura que ya se ha producido la primera denuncia por el servicio de recogida de animales adjudicado en Gandia. Según la denuncia, una ciudadana de Gandia fue a Barxeta, donde se encuentra la empresa Núcleo Zoológico Camp Negre, para buscar a una perra recogida el pasado 4 enero en la capital de la Safor. Sin embargo, y según esta denuncia, el centro estaba cerrado y la policía local les pasó el teléfono del propietario quien atendió a la mujer por teléfono y le indicó que “no le iba a enseñar nada, que tenía una perra recogida en Gandia pero que no tenía porqué enseñársela”. Andrés Puig, concejal del PP, recuerda que el pliego de contratación de dicha empresa señala que el horario del servicio de adopción del centro se realiza los martes, jueves y sábados entre las 10.30h y 13.30h y que las denunciantes fueron al centro un sábado a las 12.30h.

Por otra parte, el popular asegura que, el pasado 30 de diciembre, recibieron un aviso urgente del gobierno para nombrar una persona del grupo para formar parte del Consell Animalista, que se convocaría la primera quincena de enero. Sin embargo, dice Puig que, a día de hoy, aún no tienen convocatoria para ese Consell. La respuesta del gobierno local Sobre este asunto, desde el ejecutivo local han señalado que técnicos municipales del departamento de Gestión Responsable del Territorio responderán dentro del término legal establecido, todas las quejas y sugerencias que vayan surgiendo con motivo del nuevo servicio de recogida de animales.

Por lo que se refiere a la convocatoria del Consell Municipal Animalista, el concejal responsable, Xavier Ródenas, ha asegurado que la convocatoria se hará en tiempo y forma, dentro de la primera quincena de enero, tal y como se había anunciado. Añaden que la primera reunión se celebrará en un plazo de dos semanas para dar tiempo a que todos los colectivos y entidades representadas acaben de escoger a sus miembros.







