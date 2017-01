Aumentan los casos de gripe en el hospital Francesc de Borja

Según el sindicato CCOO, los usuarios tardan una media de 3 ó 4 horas en ser atendidos en urgencias y en el caso de los ingresos la espera se prolonga hasta 3 horas

Hospital Francesc de Borja de Gandia. Foto: Redacción. El área de salud 12, al que pertenece la Safor, no es ajena a los picos producidos por el aumento del número de casos de gripe. De hecho, esta semana se ha notado un incremento de pacientes atendidos en las urgencias del hospital Francesc de Borja y un retraso considerable tanto en la atención como en los ingresos hospitalarios. Así lo ha confirmado a Radio Gandia SER el sindicato CCOO, cuya delegada en el hospital, Amparo Palomares, señala que, pese a que es una situación normal derivada de las bajas temperaturas de los últimos días, no deja de generar una anomalía en el servicio que se dispensa a los usuarios y una mayor presión asistencial a los profesionales.

Según Palomares, durante los últimos días, los usuarios que han acudido a urgencias han tardado una media de 3 ó 4 horas, a veces incluso 5, para ser atendidos. En el caso de los ingresos, se han prolongado hasta 3 horas, con algún caso puntual de 7 horas. El caos, según la delegada sindical de CCOO, ha sido especialmente notable de madrugada.

Palomares asegura que ahora mismo, pese a que hay no hay desabastecimiento de camas para ingresos, la mayoría de casos son de medicina interna, donde ya no hay camas, por lo que los pacientes acaban ingresados en otras especialidades. La dirigente sindical también ha hecho hincapié en la falta de personal destinado a la Unidad de Hospitalizacion Domiciliaria, donde ahora mismo sólo hay destinados 3 médicos.

En todo caso, según ha confirmado la Conselleria de Sanitat, en Gandia este momento no hay problemas derivados de la gripe, ya que en la jornada del miércoles, de las 202 urgencias atendidas en el hospital, tan sólo 12 fueron por síndrome gripal. Además, según la administración autonómica, en este momento no hay ningún paciente pendiente de ingresar por gripe en el Francesc de Borja.





Amparo Palomares, delegada CCOO Hospital Comarcal ]



