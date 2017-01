Granizada histórica en Gandia que ha sorprendido y paralizado la ciudad

El viernes 20 de enero ningún colegio de Gandia abre sus puertas como medida preventiva ante el temporal de frío y lluvia que afecta a la Comunitat

Plaza del Prado de Gandia cubierta de granizo. Foto: Redacción. El ayuntamiento de Gandia decide suspender las clases en todos lo colegios de Gandia para el viernes 20 de enero. Esta medida se toma después de consultar con la Policía Local y valorar la previsión meteorológica en la que destaca que continuamos en alerta naranja por temporal de frío y lluvia en toda la Safor. Esta alerta significa que hay un riesgo importante de precipitaciones y viento. De hecho según AEMET la posibilidad de lluvia, para el viernes, está entre un 95% y un 100%. La decisión se hacía pública sobre las 20.00h de la tarde después de que la ciudad viviera una intensa tormenta acompaña de granizo y aparato eléctrico. Hace ahora exactamente un mes que se tomó una decisión similar. El pasado 19 de diciembre, del recientemente acabado 2016, se suspendían las clases en Gandia y en toda la Safor por el aviso de gota fría. En aquella ocasión la previsión no falló, llovío mucho en toda la comarca y miles de niños se quedaron en casa para evitar problemas. En la ciudad de Gandia sobre las 19.00h de la tarde, del jueves 19 de enero, después de una jornada de lluvia persistente, empezaba a granizar de forma fuerte. En unos minutos las calles quedaban cubiertas por una capa de blanca de granizo. La mayoría de las piedras de granizo, que se han recogido, no eran de gran tamaño aunque se podía apreciar que algunas eran tan grandes como una canica. La granizada ha afectado a toda la ciudad paralizándola de su vida habitual. De momento se desconoce el balance de desperfectos que ha podido ocasionar el granizo en la ciudad, aunque es previsible que los efectos negativos sean más notables en los campos de cultivo de alrededor de Gandia, así como en sus parques y jardines. La Policía Local si que recibió varios avisos por filtraciones de agua ya que en muchas terrazas se llegó a acumular mucha agua y piedra que taponaron los desagues. Hacía ya varios años que no granizaba en la ciudad de Gandia con esta intensidad. Los vecinos se han visto sorprendidos por la la fuerza de la tormenta y por la rapidez con la que el granizo ha cambiado el aspecto de la localidad. Muchos no han dudado en inmortalizar el momento con sus móbiles. En la playa de Gandia el fuerte temporal de mar ha obligado a cerrar el puerto, por olas de 3 a 5 metros, no obstante los efectos del oleaje y la lluvia se han dejado notar incluso dentro de las instalaciones portuarias. El galeón turístico que hay atracado frente a la Lonja se ha soltado y ha empezado a ir a la deriva. Un remolcador ha salido de inmediato para hacerse cargo de la situación y amarrar de nuevo a esta embarcación.

El temporal también ha ocasionado problemas en la línea de tren de Renfe Gandia-Valencia. Durante unas horas ha quedado cortado el tráfico ferroviario en la zona de Tavernes de la Valldigna por unos árboles caídos encima de la vía. Los pasajeros afectados han sido trasladados en autobús desde Tavernes a Cullera, donde ya han podido proseguir su viaje con normalidad.



