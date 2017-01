Polémica en Gandia por la suspensión de clases en un día en que la previsión de lluvia no se ha cumplido

La concejal de Seguridad asegura que la decisión se tomó por la preemergencia decretada por la Generalitat y el PP acusa de desorganización al gobierno

Arbol derribado por la lluvia y el viento en Gandia. Foto: Redacción. El Ayuntamiento de Gandia y el de Benirredrà han suspendido las clases en todos lo colegios para el viernes 20 de enero. Además, Benirredrà ha suspendido el Porrat de Sant Antoni previsto para el fin de semana. En Gandia, la medida de suspender las clases, se tomaba después de consultar con la Policía Local y valorar la previsión meteorológica en la que destacaba la alerta naranja por temporal de frío y lluvia en toda la Safor decretada por la Generalitat. Así miles de niños se han quedado en casa en un día en que la previsión no se ha cumplido y en la que ha llegado a salir el sol. Así la decisión que se tomó por prevención se ha convertido en la polémica de la jornada. La concejal de Seguridad Ciudadana de Gandia, Àngels Pérez, ha defendido su decisión de suspender las clases. Dice Pérez que la previsión era mucho peor de lo que después hemos podido comprobar.

La edil Àngels Pérez ha justificado una decisión que ha afectado a miles de familias de toda Gandia y señala que su responsabilidad es velar por la seguridad de la ciudadanía. Añade Pérez que el granizo previsto también para el viernes 20 de enero podría haber sido muy peligroso y además, la preemergencia decretada a las 19.30 horas por parte de la Generalitat fue finalmente el detonante para que anulara las clases.



Las críticas han llegado por parte, de muchos padres y madres a quienes afecta la decisión de anular las clases, pero también por parte del Partido Popular. Su portavoz, Víctor Soler, critica “la descoordinación y errática decisión del gobierno de Gandia”. Lamenta Víctor Soler que no se convocara la Junta de Seguridad Local y se tomara la decisión de forma unilateral y denuncia que el anuncio se produjera entre comentarios cruzados y contradictorios de diversos concejales del gobierno en las redes sociales.

Granizada histórica que no causa problemas graves La ciudad de Gandia recordará el día 19 de enero de 2017 como el día de la fuerte granizada que en unos minutos cubrió de blanco las calles de la ciudad despertando la curiosidad y perplejidad de sus vecinos. A pesar de la espectacularidad de la tormenta y el granizo no hay que lamentar grandes desperfectos en la ciudad. Así lo ha confirmado el jefe de la Policía Local de Gandia, Marc Cuesta, que ha señalado a Radio Gandia SER que este fenómeno meteorológico no causó ningún problema de gravedad. Las patrullas atendieron algunas incidencias como filtraciones de agua por el taponamiento, a causa del granizo, de los desagües de algunas terrazas. El viento tumbó algunos árboles como el del parque frente a la Biblioteca Infantil junto a la estación de RENFE de Gandia que se vino abajo por la fuerte tormenta y que los técnicos del Ayuntamiento ya han cortado para facilitar su retirada. La lluvia en cifras en la Safor El temporal de lluvia nos deja algunas cifras a destacar en la comarca de la Safor. En las últimas 24 horas se han recogido 100 litros por metro cuadrado en Barx, 86 l/m2 en Xeraco, Villalonga y Benifairó. En Tavernes se han acumulado 70 l/m2 y más de 60 l/m2 en Miramar y Oliva. En el caso de Gandia, donde se registró una granizada histórica, la lluvia nos deja un acumulado de 91 litros por metro cuadrado en el centro de la ciudad. 115 l/m2 en la zona de la Caldereta y 94 l/m2 en el Polígono Alcodar. En zonas como Rafalcaid, San Jordi, Venecia y platja Nord el acumulado de lluvia supera los 80 litros por metro cuadrado. A destacar también la lluvia caída en la zona del pantano de Beniarrés, donde se han superado los 122 litros por metro cuadrado y que han provocado una nueva crecida del Rio Serpis a su paso por la ciudad de Gandia. Otro efecto es que a las playas de Venecia y Rafalcaid están llegando más cañas y suciedad arrastradas por el agua. Todo esto se está acumulando a las que ya cubren esta zona de la desembocadura del Serpis, desde la pasada gota fría en diciembre, hace ahora justo un mes.





[ Ángels Pérez, concejal Seguridad ]

[ Víctor Soler, portavoz PP Gandia ]



[ Marc Cuesta, jefe Policía Local ]





