El temporal de mar causa grandes desperfectos en las playas de la Safor

Arena y cañas sobre los paseos marítimos de Daimús, Piles y Bellreguard y destrozos en las infraestructuras de playa de Gandia y Tavernes

El temporal de mar arrastra la arena hasta los paseos y calles. Foto: Redacción. Atrás hemos dejado un fin de semana con alertas por temporal de mar que en algunas zonas de la Safor ha engullido buena parte de las playas. La imagen que presenta la playa Norte de Gandia es desoladora, con multitud de suciedad acumulada en la arena. La fuerza del mar ha provocado el destrozo del escenario que se encuentra al inicio de la playa, y ha afectado a algunos chiringuitos de la playa. Así mismo, en diversas zonas incluso el mar ha sobrepasado el paseo marítimo y ha acumulado grandes cantidades de arena. Playa de Gandia (Foto: Ajuntament de Gandia)

Según fuentes municipales, el temporal de mar y viento ha afectado a multitud de elementos del mobiliario de la playa y a algunas canalizaciones. En definitiva una imagen desastrosa en Gandia y con muchos daños materiales, que en estos momentos, según aseguraba a Radio Gandia SER el responsable de Servicios Básicos, Miguel Ángel Picornell, están siendo cuantificados.

La playa de l'Ahuir, que hace unos días estaba siendo limpiada por la suciedad acumulada por el temporal de mediados de diciembre, ha vuelto de nuevo a quedar afectada por restos de basura y cañas que ha ido dejando el temporal marítimo. Llama la atención, que en la zona dels Marenys de Rafalcaïd la acumulación de cañas del anterior temporal y las propias dunas costeras, han evitado que esta zona se inundara como es habitual cuando llueve con intensidad o hay temporal de mar. El rastro del temporal que ha levantado olas de hasta 5 metros en las costas de la Safor deja también una imagen desoladora en sus playas. Un ejemplo de lo que ha ocurrido se encuentra en Daimús donde el temporal removía cañas y suciedad depositadas durante el anterior episodio de fuertes lluvias del pasado diciembre. En palabras del alcalde de Daimús, Javier Planes, “llueve sobre mojado”, y el temporal ha provocado la pérdida de arena en la playa y el destrozo de muchas infraestructuras. La playa de Bellreguard también se ha visto afectada por el temporal. La concejal de Medio Ambiente de Bellreguard, Alícia Bohigues, asegura que todavía es muy temprano para evaluar daños y la posible pérdida de arena de la playa, ya que el mar todavía está muy revuelto y no se puede hacer un balance fiable del paso de esta borrasca por la comarca. Eso sí, los lavapiés de la playa han sido una vez más elementos que han sufrido las consecuencias del mal tiempo, algunos rotos y otros arrancados de sus bases.

Playa de Bellreguard (Foto: Álex Ruíz) En Piles, la playa prácticamente ha desaparecido debido a la fuerza del temporal aunque según relataba a Radio Gandia SER el alcalde de Piles, David Morant, el muro de contención no se ha visto afectado. Ahora, decía Morant, habrá que esperar a que remita el temporal para evaluar todos los daños. Playa de Piles (Foto:Redacción) En Tavernes, el temporal marítimo ha provocado una “auténtica catástrofe”, en palabras del alcalde de la ciudad, Jordi Juan, que ha señalado que el temporal ha hecho desaparecer por completo la playa de la Goleta y ha destruido el canal de defensa que separa la costa de Tavernes de la de Cullera. Esta zona del litoral vallero ya ha sufrido en varias ocasiones la regresión de la playa, que ha sido sustituida con nuevas aportaciones de arena. Precisamente la pasada semana, en Fitur, Jordi Juan reclamaba al Ministerio de Medio Ambiente una solución definitiva a esta situación y no “parches puntuales”. Hoy ha vuelto a solicitar la actuación del Estado para recuperar esta playa. El alcalde de Tavernes también ha lamentado las enormes pérdidas que ha supuesto el temporal para el sector citrícola de la localidad.

Playa de la Goleta en Tavernes de la Valldigna. (Foto: Ajuntament Tavernes) Ponemos punto y final a un temporal que nos ha dejado nieve, granizo, lluvia y fuerte viento en la comarca de la Safor. En 5 días, del miércoles 18 al domingo 22 de enero, se han acumulado 243 litros por metro cuadrado de lluvia en Barx, más de 160 l/m2 en Oliva y Benifairó, 155 l/m2 en Xeraco, 153 l/m2 en Oliva y 140 l/m2 en Gandia.





[ David Morant, alcalde de Piles ] [ Jordi Juan, alcalde de Tavernes ]