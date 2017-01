El juicio para dilucidar la situación en el seno de la Unió Artístico Musical “Sant Francesc de Borja” de Gandia ya tiene fecha. Será el 23 de febrero. La candidatura que no salió elegida y que impugnó las votaciones sigue adelante con el proceso judicial después de comprobar que la actual junta directiva, encabezada por Emilio Espí, no atiende ninguna de sus demandas. Así al menos lo denuncia una de las personas que optaba a la candidatura, Imma Gregori, quien ha asegurado, en declaraciones a Radio Gandia SER que la Junta General fue el 30 de abril y desde entonces no han tenido acceso a la contabilidad de la UAM a pesar de que tienen derecho como socios.

Señala Imma Gregori que incluso la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana les dio la razón hace ya más de medio año e incluso propuso convocar nuevas elecciones pero la opción no ha sido tenida en cuenta por la actual directiva que se mantiene en su postura sin ofrecer ni solución ni alternativa. Imma Gregori ha señalado que su propuesta, junto a la de Jesús Vila, Rafa Sarrió, Encarna Delgado y Beatriz Mayans, pasa por volver a celebrar elecciones y que opten a dirigir la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia “las candidaturas que sean pero con las mismas condiciones”.