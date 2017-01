El Juzgado número 7 de la Contencioso Administrativo de Valencia ha admitido el recurso presentado por el edil popular Guillermo Barber contra un acuerdo plenario aprobado el pasado 5 de mayo, y sentencia a favor del concejal del PP. En este acuerdo, donde se aprobaba la provisión definitiva de la plaza de jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, tras la votación del punto, la alcaldesa de la ciudad esgrimía un informe jurídico para que no se contabilizara el voto de Guillermo Barber.

Tras presentar recurso contra esta decisión, dado que el voto del edil popular hubiera hecho ganar la votación en contra del acuerdo, ahora el juez estima que en la sesión plenaria se vulneró “el derecho fundamental a la participación política”. La sentencia del Juez, que califica el informe presentado por la alcaldesa de “ilegal”, argumenta que “debieron respetarse todos los trámites legales, que pasan por suspender el procedimiento, conceder trámite de audiencia y resolución del pleno del Ayuntamiento”.

El concejal popular Guillermo Barber ha señalado que al grupo popular le preocupa los “tics” autoritarios del actual Gobierno con actitudes como la que tuvo Diana Morant, al tiempo que se muestra inquieto por que los órganos presentes en el pleno, en clara referencia al secretario municipal y a la asesoría jurídica, no hubieran impedido a la alcaldesa actuar como actuó en la sesión plenaria.

La respuesta del gobierno local

Sobre este asunto, se ha pronunciado el portavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, que se ha referido a este caso como el del “expediente envenenado”, que no se solucionó en la anterior legislatura y que ha heredado el nuevo ejecutivo local.

El socialista plantea que la decisión de no contabilizar el voto del popular Guillermo Barber en el pasado pleno del 5 de mayo, “se fundamentaba en informes jurídicos que avalaban esta decisión”. No obstante, Prieto ha anunciado que van a recurrir la decisión del Juzgado número 7 de los Contencioso Administrativo de Valencia.