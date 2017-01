Las nuevas condiciones fijadas por el gobierno municipal para renegociar con el arzobispado la permuta de bienes no ha gustado nada al portavoz de Ciudadanos Gandia.

Ciro Palmer opina que la iglesia no va a acceder a las pretensiones del concejal de Patrimonio, entre otras cosas, porque el ayuntamiento, según recuerda, ha hecho uso durante muchos años de los solares del colegio Jesús Obrero y de la plaza de la ermita de Marxuquera sin pagar por ello. Para el líder de Ciudadanos, se trata de un acto de “persecución a la iglesia” por parte del concejal Xavier Ródenas. Palmer añade que pese a las tensas relaciones entre Ayuntamiento y Arzobispado, esta última institución ha mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desbloquear otro asunto pendiente, la reapertura del Museu de les Clarisses.

Sin embargo, según el portavoz de Ciudadanos, en este asunto el gobierno no ha contado la verdad. Pese a que Radio Gandia SER le ha preguntado en qué argumentos basa esta afirmación, Palmer ha dicho que no está autorizado a revelarlos.