La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, hizo un balance más que positivo de la presencia de Gandia en FITUR 2017, una visión que dista mucho de la valoración que hace el grupo popular de la ciudad. El concejal del PP, Pepe Just, ha afirmado que la asistencia de Gandia a esta feria es obligada y ha agradecido el esfuerzo realizado tanto por el Ayuntamiento como por el sector turístico de la ciudad. A renglón seguido han llegado los reproches. Just considera que contenido aportado por el Gobierno en la feria turística ha sido “muy pobre y escaso”, al tiempo que estima que “se ha desaprovechado una buena ocasión para vender Gandia”. En concreto, el edil del PP ha criticado que en la promoción del folleto “Gandia 365 dies a l'any” no se hayan programado más eventos para las fechas fuera de la temporada turística, y que ni siquiera se haya incluido el ciclo de conciertos aprobados por la Mesa de Turismo para este verano. Por otra parte, el popular Pepe Just ha echado en cara al Ejecutivo que muchos de los proyectos presentados por Gandia en FITUR como extraordinarios ya estaban puestos en marcha en la pasada legislatura, e incluso en anteriores.