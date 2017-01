Sencillamente, ya no existe playa. Tavernes de la Valldigna sigue evaluando a día de hoy los daños ocasionados por el último temporal, que lejos de ser una simple acumulación de cañas o desperdicios, en este caso se trata de una desaparición casi total de la arena de la costa. De hecho, en estos momentos las olas del mar rompen directamente contra algunos chalés situados en primera línea. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, ha visitado la zona afectada, donde ha prometido que el ente provincial no solo apoyará a Tavernes en sus demandas para que se regenere la playa, sino que están dispuestos a aportar dinero a través del denominado Fondo de Emergencias. Y es que las competencias para rehabilitar este espacio al estado anterior son del Ministerio de Medio Ambiente, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto, como tampoco lo ha hecho la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Así al menos lo ha denunciado el alcalde vallero, Jordi Juan, que confía en que puedan tratar este tema en la visita que tienen prevista a Madrid, el próximo 31 de enero, para tratar el asunto de las obras de canalización del río Vaca a su paso por Tavernes.