Gandia empieza a dar forma a un proyecto concreto que tiene que ver con la igualdad y la erradicación del a violencia de género y que podría contar con financiación del gobierno valenciano a la que se sumaría también la aportación este año del euro solidario de cada una de las inscripciones de la Cursa de la Dona. El proyecto que estudia consistorio y Generalitat es crear una vivienda tutelada para víctimas de la violencia en Gandia. Este ha sido el principal motivo por el que ha visitado Gandia, la directora general del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such, que ha sido recibida por la alcaldesa de Gandia, Diana Morant y la vicealcaldesa, Lorena Milvaques. María Duch ha mantenido una reunión de trabajo con la vicealcadesa, Lorena Milvaques, que es la responsable del departamento. Según ha explicado la concejal de Igualdad, Lorena Milvaques, que ha señalado que el proyecto que quieren poner en marcha es crear una vivienda tutelada para víctimas de la violencia en Gandia, pero están trabajando para que cuente con el apoyo de la Generalitat. Además, segúna ha señalado la directora general María Such, hay otros proyectos que tienen que ver con la transversalidad de los principios de igualdad en cada una de las administraciones que también quieren comenzar a trabajar en Gandia.