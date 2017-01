El Ayuntamiento de Simat ha emitido un bando oficial en el que se informa de que el agua potable que se suministra en la actualidad a las viviendas del municipio no es apta para el consumo humano. La recomendación de proveerse durante los próximos días de agua embotellada es general, aunque en especial se aconseja que no se consuma agua corriente en aquellos colectivos que puedan ser más sensibles, es decir, se deben abstener de utilizar el agua potable de Simat las mujeres embarazadas, los lactantes y en la preparación de alimentos infantiles.

Desde el Ayuntamiento de Simat se justifica la decisión de recomendar que no se consuma agua potable del municipio en el hecho de que las últimas lluvias han afectado a los pozos de los que se abastece la población, que al parecer han recibido demasiados nitratos procedentes de la actividad agrícola. Tampoco se conoce durante cuánto tiempo puede prolongarse esta situación.