El propietario de transportes Vicente Colomar de Oliva fallece atropellado por uno de sus camiones

El accidente se produjo en el polígono industrial El Brosquil y ha causado una gran conmoción en el municipio

Imagen del Polígono El Brosquil en Oliva. Foto: Google Maps. El propietario de la empresa de transportes Vicente Colomar de Oliva fallecía, en la tarde del jueves 26 de enero, en el polígono El Brosquil, atropellado por uno de los conductores de su flota de camiones. Así lo confirmaban fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que señalaban que el equipo médico del SAMU que se desplazó hasta el lugar de los hechos no pudo más que confirmar la muerte del hombre, que fallecía en el acto.

Al parecer, el dueño de Transportes Vicente Colomar, de 81 años y ya jubilado, y que se había dedicado siempre a la profesión de camionero, se encontraba indicándole a un chófer la maniobra para salir de la zona. El chófer se despidió de él y al iniciar la ruta, no se percató que el hombre todavía no se había retirado, por lo que le arrolló con las ruedas traseras. El accidente produjo una enorme conmoción entre los familiares y trabajadores de la empresa que se encontraban allí en el momento del accidente.



