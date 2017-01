Frente a la oposición frontal del consistorio de Oliva al PATIVEL, Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral, el gobierno municipal de Gandia ha manifestado su apoyo indiscutible a esta normativa urbanística e incluso ha recriminado que algunos municipios, en clara alusión a Oliva, hayan presentado una enmienda a la totalidad de este proyecto. La Junta de Gobierno Local de Gandia ha aprobado las alegaciones que presentará al PATIVEL y que, según el coordinador general de Urbanismo, Vicent Mascarell, tienen un carácter técnico, aclaratorio e incluso en algunos casos solicitan que el gobierno valenciano incremente el nivel de protección previsto por esta normativa. Mascarell añadía que Gandia no comparte la “visión reduccionista” de algunas administraciones y recordaba que las playas no son propiedad de los municipios ni de las personas a título individual sino de las generaciones actuales y futuras y por tanto, decía, hay que velar por su protección. El concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, ha detallado algunas de estas alegaciones, como por ejemplo: que se incluya un corredor ecológico desde la zona protegida del marjal hacia las montañas del Bairén, o que el barranc de Beniopa sea considerado un conector natural. Asimismo, el gobierno de Gandia solicita a la Generalitat que el PATIVEL vaya acompañado de un dotación presupuestaria que permita no sólo proteger el territorio sino ponerlo en valor.