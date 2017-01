El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral, Pativel, la nueva normativa urbanística de protección de la costa, entra en contradicción con los intereses de numerosos propietarios y empresarios, sobre todo de la zona de Oliva.

Es por ello que Oliva ha reclamado a la Generalitat la retirada de este plan, pero además pide cuentas sobre la responsabilidad patrimonial que puede tener la Conselleria de Vertebración del Territorio con los propietarios afectados, ya que hasta el año 2015, cuando cambió la ley del Catastro, los dueños de estas parcelas tributaban por este suelo como si fuera urbanizable, por lo tanto pagaban más.

El alcalde de Oliva, David González, apunta que ésta es otra muestra más de que el Pativel no está bien concebido. De igual modo, denuncia el nacionalista que una actividad empresarial de la que Oliva es todo un referente, como es el turismo de campings, puede ver mermados sus intereses si no se atienden las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento de Oliva para que, si no se retira esta nueva normativa, por lo menos sea menos gravosa para los afectados. También Gent d'Oliva, la formación política que lidera Pepe Salazar, se ha pronunciado en contra del Pativel. Salazar no entiende que, pese a disponer de 10 kilómetros de costa, Oliva vea imposibilitado su crecimiento económico y turístico. Se queja el portavoz de Gent d'Oliva que no se pueda disponer ni de chiringuitos ni zonas de ocio, tampoco de urbanización nueva alguna, aunque se respeten las dunas o las zonas inundables más sensibles. La posición de Tavernes Y mientras Oliva se ha posicionado en contra del Pativel, Tavernes de la Valldigna ni siquiera va a presentar alegaciones, al considerar que no existe problema alguno con el desarrollo del Sector 17, el de Marenys, para el que dispondrán de 5 años para ejecutar la actuación urbanística.

El concejal de Turismo, Josep Llácer, recuerda que están llevando a cabo todos los trámites para desbloquear el sector de Marenys, construyendo para ello la nueva depuradora y consiguiendo la electrificación de la zona. Por cierto, que Llácer ha confirmado que se han reunido en Madrid, con responsables ministeriales, para abordar el asunto de la canalización del río Vaca. Sa ha aprovechado la jornada para reivindicar la regeneración de la playa de la Goleta, que prácticamente ha desaparecido como consecuencia del último temporal.