La AMPA del IES María Enríquez de Gandia y los alumnos de Ciclos Formativos del centro han convocado una concentración, para la tarde del martes 31 d enero, con el fin de exigir a la Conselleria de Educación un profesor de informática a media jornada, del que carecen desde que se iniciara el curso. La concentración tendrá lugar de 18.35h a 18.55h en la puerta de acceso al centro educativo. Según aseguran desde la AMPA, la falta de este docente perjudica a los alumnos de grado superior que tienen esta asignatura y añaden que es la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación la responsable de que todavía no se haya destinado un profesor para cubrir esta vacante.

La delegada de una de las clases del ciclo superior de informática, Mireia Artesero, ha señalado a Radio Gandia SER que se trata de la asignatura principal del curso por lo que la carencia de un profesor les está perjudicando notablemente. Pese a los argumentos del AMPA y de los estudiantes, la concejal de Educación de Gandia, Laura Morant, ha señalado a Radio Gandia SER que la Conselleria no tenía ninguna petición formal sobre la necesidad de un profesor de informática en el instituto María Enríquez. Laura Morant ha atribuido esta situación a una “falta de comunicación y de reorganización de las clases” y ha anunciado que a partir de febrero se incorporará un profesor de refuerzo, pese a que ha insistido en que no hace falta ningún docente para impartir esta asignatura.