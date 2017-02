Fracasa el proyecto de laminar el río Vaca para evitar inundaciones este año

Esta actuación depende de los Fondos Estructurales Europeos que ya tienen cerrados los presupuestos y por lo tanto no pueden incluir esta obra

El río Vaca con el caudal muy crecido en el temporal de diciembre. Foto: Redacción. La delegación de alcaldes de la Valldigna, de Xeraco y Carcaixent, vuelven con las manos vacías al respecto de poner en marcha el proyecto de laminación del río Vaca, para evitar con ello el riesgo de inundación en estos términos municipales. Esa es, en conclusión, el resultado de la reunión que mantenían, el martes 31 de enero, estas autoridades municipales en Madrid, tras entrevistarse con la Directora General del Agua.

El alcalde de Xeraco, Francesc Serralta, ha explicado que las obras en el Vaca dependen de Fondos Estructurales Europeos, y que en estos momentos están cerrados los presupuestos, por lo por ahora no tiene cabida una actuación de este calado. Eso sí, desde la Confederació Hidrogràfica del Xúquer se ha pedido que, por parte de cada municipio implicado en el proyecto, se reevalúe el plan de laminación del Vaca, para ver si se puede atender en un futuro. Por ahora, la Confederació únicamente se compromete en aportar una exigua cantidad de 100.000 euros para limpieza urgente en algunos puntos del cauce.

No es el único asunto que abordaba la delegación comarcal en Madrid, ya que en una segunda reunión con responsables ministeriales se trazaba el compromiso de limpiar cuanto antes las playas de la Safor afectadas por los últimos temporales, para que estén listas para su uso en Semana Santa. Así pues, el Ministerio establece de nuevo como solución el aporte de arena para regenerar la costa, como la alternativa más viable a corto plazo.





