El agua potable de Simat sigue sin ser apta para el consumo humano aunque las últimas analíticas, realizadas a partir de las muestras de agua tomadas el pasado lunes, 30 de enero, revelan que el nivel de nitratos ha bajado cuatro décimas.

De esta forma, según ha confirmado a Radio Gandia SER el alcalde del municipio, Víctor Mansanet, el nivel de nitratos se sitúa ahora en 56 miligramos por litro. La Organización Mundial de la Salud señala que no se debe consumir agua cuyo nivel de nitratos supere los 50 miligramos, de manera que, al menos de momento, el consistorio de Simat sigue recomendando que no se beba agua potable, sobre todo si se trata de mujeres embarazadas o niños. El alcalde, no obstante, confía en que el nivel de nitratos siga bajando y a finales de semana pueda darse por finalizado este episodio. La localidad de Simat lleva desde el pasado jueves 26 de enero sin poder hacer uso del agua potable. Todo es consecuencia de las fuertes lluvias que arrastraron productos agrícolas hasta los pozos de agua.