Una sentencia anula el actual contrato de concesión de Escoletes de Gandia

El TSJ estima el recurso de la empresa que quedó descartada de la concesión y obliga al ayuntamiento a pagar una indemnización, el gobierno local busca una solución que no perjudique a los alumnos

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Foto: Cadena Ser. La Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso que la empresa Ninos Gestió Educativa interpuso a la adjudicación de la concesión del servicio público de Escoletes Infantils de Gandia, y condena al Ayuntamiento de Gandia a pagar a esta mercantil una indemnización de 86.000 euros, y anula el contrato con la actual concesionaria. La sentencia no es firme y puede ser recurrida. Esta sentencia es resultado de la apelación que realizó en 2014 esta empresa por otra sentencia, que desestimó entonces un recurso presentado por la propia NINOS, al considerar que el procedimiento de adjudicación del servicio se había realizado de manera irregular en 2012, con el Partido Popular en el gobierno de la ciudad. Recordamos que NINOS quedó segunda en el concurso de adjudicación por detrás de la ganadora GEIM. Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandia, según indican a Radio Gandia SER fuentes del Gobierno de la ciudad están analizando la sentencia “de manera muy meticulosa con el objeto de que los usuarios de les escoletes no se vean afectados”, dado que el fallo obliga al ayuntamiento de Gandia a buscar una solución al servicio hasta que finalice el presente curso. Cabe recordar que en estos momentos el ayuntamiento mantiene una prorroga del servicio con GEIM que termina este próximo verano, al tiempo que el ayuntamiento está elaborando un pliego de condiciones para licitar de nuevo la gestión de les escoletes de Gandia. Un servicio, que el actual gobierno municipal pretende recuperar para que su gestión sea de nuevo pública, en cuanto la situación económica del consistorio lo permita. En cualquier caso, desde el Ejecutivo de Gandia han manifestado, a esta redacción, la preocupación que hay en el ayuntamiento por las consecuencias que pueda acarrear este fallo, dado lo avanzado que está el curso escolar. Previsiblemente mañana viernes comparecerá algún miembro del gobierno para hacer valoraciones respecto a esta este fallo judicial.





