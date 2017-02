Las cláusulas suelo eran motivo de análisis en La Ventana Gandia, del jueves 2 de febrero. Como les hemos contado, esta misma semana el Ayuntamiento de Gandia ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento e información a todas las personas empadronadas en la ciudad que quieran saber si su hipoteca contiene cláusulas suelo y qué deben hacer para recuperar las cantidades cobradas de forma ilegal por los bancos.

El abogado, Vicent Estruch, recomendaba a los ciudadanos que no se conformen con lo que señala el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que obliga a los bancos a pagar a los afectados por las cláusulas suelo en un plazo de tres meses. Este letrado advertía de que, en virtud de este decreto, todo queda en manos, de nuevo, de los bancos, que abonarán lo que estimen conveniente mientras que un juzgado, a su entender, dará mayores garantías a los afectados.



El asesor del departamento de Políticas de Responsabilidad Social, Jaume Giner, añadía que las cláusulas suelo no sólo han afectado a personas sin recursos o con menos formación sino a cualquier persona que ha firmado una hipoteca, dado que no ha sido informada ni por el banco ni por el notario de la existencia de estas cláusulas. Por ello coincidía con Joan Cogollos, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Safor, en que se trata de una gran estafa a la que hay que hacer frente mediante la justicia y con toda la información en la mano.