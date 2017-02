El Ayuntamiento de Oliva recibe una petición de licencia para abrir un gran supermercado

El alcalde David González pese al apoyo decidido de su gobierno al pequeño comercio local asegura que la ciudad está abierta a estudiar y debatir una propuesta de gran superficie comercial

David González, alcalde de Oliva. Foto: Redacción. El alcalde de Oliva, David Gonzlález, ha ofrecido en Radio Gandia SER un balance positivo del desarrollo de la presente legislatura, a pesar de que ha reconocido que poner en común las ideas de cuatro partidos “no es tarea fácil”. David González ha hecho un repaso por las principales inversiones conseguidas para Oliva, y los proyectos que han finalizado, o bien se encuentran en diversas fases de ejecución. El alcalde de Oliva también se ha referido a la apuesta decidida del Ayuntamiento en apoyar al pequeño comercio local. No obstante, parece que no cierra las puertas a que Oliva pudiera tener en un futuro, si llegará la propuesta, una gran superficie comercial. Un proyecto, que asegura el alcalde sería motivo de estudio y de un amplio debate, donde además de las fuerzas políticas del consistorio, también estarían representados los comerciantes y los vecinos.

De momento, el alcalde de Oliva ha reconocido que el consistorio ya ha recibido por registro de entrada, una petición de licencia de actividad para un gran supermercado cuya cadena acaba de inaugura un nuevo establecimiento en Gandia. En cuanto al PATIVEL, Plan Territorial de Infraestructuras del Litoral Verde, el alcalde de Oliva ha defendido la postura de la mayoría de formaciones políticas de la ciudad, que han manifestado su contrariedad con este plan, no por el cometido del proyecto en sí, que va destinado a la protección del litoral de la Comunitat, sino por las “indefiniciones y ambigüedades” que presenta el texto. David González no ha querido entrar en polémica con la opinión que manifestaba en Radio Gandia SER el concejal de Gestión Responsable del Territorio de Gandia, Xavier Ródenas, quien llegó a tildar en La Ventana Gandia, de “ilógica y estúpida” la postura adoptada desde Oliva al posicionarse en contra del PATIVEL. Dice González que no quiere reabrir ningún tipo de rivalidad entre Gandia y Oliva, al tiempo que está a disposición del edil de Més Gandia, para explicarle la realidad de Oliva. Por último, David González ha cifrado en más de 12.000 euros los daños y desperfectos provocados por el viento, el pasado fin de semana, en el techo de la piscina municipal.





David González, alcalde de Oliva



