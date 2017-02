El programa La Ventana de Radio Gandia SER ponía cara a cara, por primera vez en un medio de comunicación, a responsables políticos municipales de Gandia y a personas del colectivo animalista que se han mostrado muy críticas con la contrata de recogida de animales en Gandia. Como saben, este servicio se ha concedido a una empresa privada, en detrimento de la Sociedad Protectora de Animales, SPAMA, que hasta ahora se había hecho cargo del servicio y que no optó a este concurso público.

Amparo Amorós y Judith Wijtzes mostraban su desacuerdo con el hecho de que esta contrata se haya adjudicado a una perrera y no a una protectora. Ambas reconocían que era necesario regular el servicio de recogida de animales, que durante varias legislaturas ha funcionado de forma alegal, pero criticaban lo exigente del pliego de condiciones, que a su entender, sólo favorece a las empresas privadas. Ambas iban más allá y aseguraban que la actual concesionaria no cumple dicho pliego, por lo que confirmaban que denunciarán este hecho ante los tribunales.

El concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, recordaba que la ley obliga a que puedan optar a este tipo de servicio no sólo las protectoras sino cualquier empresa privada, siempre y cuando cumpla con la legalidad. Ródenas añadía que en el pliego de condiciones quedaba estipulado que el 50% de los puntos se concederían a cualquier entidad o empresa que demostrara una afinidad social y de proximidad y lamentaba, una vez más, que SPAMA se hubiera autoexcluído del concurso.