Incendio en una casa de Beniopa por una fuga en una botella de butano

El incendio ha provocado una deflagración de la botella y los vecinos han tenido que ser desalojados por precaución sin que nadie resultara herido

Bomberos actúan en la casa afectada en Beniopa. Foto: Redacción. Un incendio ha alertado, en la mañana del viernes 10 de febrero, a las 9,30h a los vecinos de la calle Barranc de Beniopa, que han tenido que ser desalojados por la deflagración de una botella de butano, que afortunadamente no ha causado ningún herido. Se trata de una de las nuevas botellas de butano, que no son de hierro y son más pequeñas. El propietario del inmueble la tenía tumbada para aprovechar al máximo su contenido, sin saber que la botella tenía una fuga. Estos dos hechos han provocado que se quemara el plástico que recubre la parte superior de la botella y que ha impedido que funcionara con normalidad la válvula de seguridad. El vecino afectado ha enchufado la estufa a primera hora de la mañana, y al comenzar a quemarse las cortinas y el sofá han avisado a los bomberos. Cuando ya no se encontraba en el interior de la casa se ha producido la deflagración que no ha tenido mayores consecuencias. Al lugar se ha desplazado una dotación de bomberos con una autobomba que rápidamente han sofocado el pequeño incendio.





